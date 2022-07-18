Москва, 18 июля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. На сегодняшний день риск завоза в Россию лихорадки Марбург минимален из-за отсутствия прямого авиасообщения между РФ и Ганой, где выявили случай заражения вирусом. Об этом журналистам заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«Риск завоза инфекции минимален в связи с отсутствием прямого авиасообщения между Россией и Ганой и снижением в настоящее время общей интенсивности пассажиропотоков», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ситуацию контролируют представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.