Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM График разводки мостов в Санкт-Петербурге изменят из-за мероприятий ко Дню ВМФ. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Репетиция парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге (архивное фото) Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты будут разведены до 6 часов утра 19 и 21 июля из-за ночных репетиций Главного военно-морского парада. В то время как обычно эти мосты сводили в 4:45 — 5:00.

Отметим, что Дворцовый и Благовещенский мосты будут разводиться два раза. Первый — с 1:10 до 2:50, а затем с 3:10 до 6:00, второй — с 1:25 до 2:45, далее с 3:10 до 6:00.

При этом из-за дневных репетиций парада график разводки мостов изменят 24 и 28 июля. Он будет известен позднее.

Напомним, Главный военно-морской парад состоится в Петербурге в День ВМФ, 31 июля.

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