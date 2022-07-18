Якутск, 18 июля, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Работы по строительству объектов по нацпроектам «Демография» и «Жилье и городская среда» в Олёкминском районе Якутии выполняются качественно и в графике. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков, который проверил ход строительства объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 июля в пресс-службе правительства региона.

Пресс-службе правительства Якутии Строительство спального комплекса для стационарного социального обслуживания престарелых и инвалидов в Якутии

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Вице-премьер остался доволен тем, как строится спальный корпус на 200 мест для стационарного социального обслуживания престарелых и инвалидов.

«Очень качественный проект, площадь здания составляет более семи тысяч кв метров, предусмотрены современные системы инженерии, вентиляция. Будут мастерские для того, чтобы люди могли заниматься любимым делом, спортивный комплекс. Это очень важные элементы всех современных проектов. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Демография» и на средства Минтруда РФ. Отрадно, что благодаря национальным проектам, которые реализуются по поручению президента России Владимира Путина, в республике вводятся крупные социальные объекты», — сказал Кирилл Бычков.

«В городе Олёкминск Олёкминском районе в рамках федерального проекта «Старшее поколение» продолжается строительство спального корпуса на 200 мест для стационарного социального обслуживания престарелых и инвалидов. Мы с воодушевлением в 2020 году приняли новость о начале строительства и уже в 4 квартале этого года объект будет сдан. В свое время министерством труда и социального развития Якутии совместно с учреждением проведена большая организационная работа по обеспечению включения данной стройки в перечень федеральных объектов. В Олёкминском доме престарелых находятся инвалиды со всех уголков республики, которые нуждаются в постоянном уходе, бытовом и медицинском обслуживании. Надо сказать в последние годы правительством Якутии уделяется большое внимание улучшению материально-технической базы социальных учреждений. Завершение строительства объекта станет долгожданным и значимым событием не только для всего социального блока, нашей организации, но и республики», — подчеркнула руководитель Якутского республиканского отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Ирина Лебедева.

Вице-премьер также положительно оценил возведение многоквартирных домов по программе переселения из аварийного жилья нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Это важнейший, крупнейший нацпроект для нашей республики. Напомню, что в Якутии планируется ликвидировать более 1 млн 150 тысяч кв метров аварийного жилья. По программе достаточно большой объем приходится на Олекминский район, на его территории расположен аварийный жилищный фонд общей площадью 34,8 тысяч кв. метров. Сегодня мы видим, что стройка идет строго по графику. Дома хорошей планировки, прекрасно расположены, качество строительства также на высоком уровне», — отметил Кирилл Бычков.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Чурапча завершено строительство многоквартирного дома. Квартиры в нём получили в том числе 12 семей, ранее живших в аварийных домах.