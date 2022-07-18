Сеул, 18 июля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали шесть человек. Об этом 18 июля сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 18 июля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 076 260 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили пять человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 640 911 человек. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 32 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 409 238 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 182 человека. В общей сложности четвертую дозу вакцины получили 4 689 497 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 26 299 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 788 056.

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