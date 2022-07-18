Симферополь, , 11:36 — REGNUM Шефство над детским оздоровительным центром «Красная гвоздика» в городе Бердянск Запорожской области взял международный детский центр «Артек», об этом сообщили в пресс-службе «Артека» 18 июля.

Артек Марина Каширская, ИА REGNUM

Специалисты из «Артека» провели уже несколько выездов в лагерь, расположенный на берегу Азовского моря: они оценили состояние лагеря и предоставили необходимую помощь. Также сформирован план совместных действий, на основании которого будет разработана дорожная карта по перспективному развитию детского отдыха и оздоровления на берегу Азовского моря.

Так, 8 и 9 июля специалисты из «Артека» провели День открытых дверей для детей города Бердянск, в рамках которых представили программы спортивной и туристской направленностей. Помимо собственно программы, артековцы привезли материальные средства, товары для поддержания санитарно-гигиенических норм, а также производственной, досуговой и спортивной деятельности лагеря.

Специалисты намерены провести и другие выезды в течение лета 2022 года. Ведётся работа по определению объёма ремонтных работ в рамках подготовки бердянского детского центра к летней оздоровительной кампании 2023 года.