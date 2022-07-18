Москва, , 11:36 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России (97%) знают хотя бы об одном национальном проекте. Хорошо осведомлены 64%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Совет по нацпроектам Yarregion.ru

На 7% за полгода до 57%, увеличилось число граждан, отмечающих позитивные изменения благодаря нацпроектам. Наиболее заметные изменения — это рост онлайн-сервисов в сфере госуслуг (88%), благоустройство городской среды (85%), рост туристических предложений (81%), строительство соцобъектов 76%) и ремонт дорог (72%).

Также опрошенные отметили, что органы власти стали уделять больше внимания развитию цифровой экономики (71%) и внутреннего туризма (71%), благоустройству населенных пунктов (60%), заботе о семьях с детьми (59%), качеству и безопасности дорог (56%).

Опрос по телефону по заказу АНО «Национальные приоритеты» проведен 20–29 июня 2022 года. Опрошены 1600/2000 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 июля составило 1 трлн 449,3 млрд рублей или 47,6% от плановых бюджетных назначений.

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