Ставрополь, 18 июля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В правительстве Ставропольского края произошли изменения. На должность министра ЖКХ назначен Александр Рябикин. Указ о его назначении подписал губернатор региона Владимир Владимиров, сообщили в пресс-службе главы края.

ИА REGNUM Назначение

О новом назначенце известно, что ему 36 лет. Александр Рябикин после окончания Московского государственного университета приборостроения и информатики по специальности «Государственное и муниципальное управление» трудился в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья.

Рябинкин также работал помощником вице-премьера, руководителем секретариата первого заместителя председателя правительства края, замминистра природы, и. о. министра природы. В последнее время он временно исполнял полномочия главы Петровского городского округа.

Напомним, должность министра ЖКХ Ставрополья до этого занимал Роман Марченко. Причины его отставки не сообщаются.