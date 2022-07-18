Москва, , 11:33 — REGNUM Репродуктор для разведения племенной птицы будет построен в Московской области для импортозамещения. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Цыплята

Уточняется, что предприятие будет производить родительские стада кур мясояичных пород и его мощность составят до 200 тыс. голов родительских форм и до 300 тыс. цыплят финальных кроссов ежегодно. Также планируется выпускать до 5 млн инкубационных яиц в год.

При этом добавляется, что на данный момент смонтировано здание инкубатория, пять корпусов для содержания птицы, склад, а также ряд других помещений. Репродуктор должен начать работать в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что оригинальный раздвижной стапель для киля пассажирского самолёта Ил-114-300 создали специалисты конструкторы и технологи филиала ПАО «Ил» — ВАСО (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации — ОАК) в Воронеже.