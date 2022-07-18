Барнаул, , 12:19 — REGNUM Рождение первого ребенка в семье — это волнительное и радостное событие. Благодаря национальному проекту «Демография» жители Алтайского края, у которых появился первенец, могут обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства с заявлением на получение ежемесячной денежной выплаты. Как сообщили в региональном профильном ведомстве, на 1 июля 2022 года этой формой социальной поддержки воспользовались 18 225 семей. Из них 84 живут в Краснощековском районе.

Семья

Так, в семье Ольги и Айка Паравян из села Мурзинка в феврале 2021 года родилась дочь Аня.

«После того как я родила ребенка, мы с мужем узнали от знакомых, какие социальные пособия нам положены в связи с этим событием. После этого обратились в управление социальной защиты населения по Краснощековскому и Курьинскому районам. Специалисты подсказали, какие документы и справки понадобятся для оформления.

Написали заявление, выплата была нам одобрена и деньги перечислены на счет. Мы на эти деньги покупаем все необходимое для ребенка: вещи, различные игрушки, развивающие игры, детское питание. Сегодня благодаря национальному проекту «Демография» и государственной поддержке вырастить и обеспечить ребенка всем необходимым намного проще, чем нашим родителям, не говоря уже о бабушках и дедушках. Они не получали от государства никакой финансовой помощи либо получали, но совсем незначительную», — поделилась молодая мама.

Супруги Нина и Игорь Гмыря проживают в Зональном районе. 27 февраля 2022 года у них родился сын Миша.

«Семье с малышом нужны средства на питание, одежду, игрушки, развитие ребенка, всего и не перечислить. Я сейчас в декретном отпуске, все свое время уделяю сыну, работает только муж. Поэтому для нашей семьи выплаты на первого ребенка стали своего рода финансовой подушкой безопасности», — отмечает Нина Гмыря.

В Благовещенском районе такую поддержку получают 157 семей. В их числе супруги Виктория и Денис Семеновы. В марте 2022 года у них родилась дочь Полина.

После рождения дочери Семеновы подали заявление через портал госуслуг, и вопрос с начислением пособия быстро решился.

«Спасибо государству за дополнительные финансовые средства для нашего семейного бюджета. Большая часть расходов идет на коммунальные услуги, продукты и одежду. А эти деньги мы полностью тратим на нужды ребенка. Забота государства о семьях с детьми позволяет нам с уверенностью смотреть в завтрашний день», — отметила Виктория Семенова.

В Славгороде выплату на первого ребёнка получают 286 семей. В их числе Евгений и Анжелика Давыденко. В мае 2020 года у пары родился сын Артем. Супруги отмечают, что с появлением ребенка траты семьи возросли и ежемесячная выплата стала хорошей помощью.

Молодая семья Игуминовых (Ключевской район) тоже получает выплаты по национальному проекту «Демография». Эльвира работает в местной клинической больнице медсестрой, ее супруг Денис — врач. 17 июля 2020 года в семье родилась дочь Эмилия. Молодая мама благодарна за поддержку. «Выплаты очень помогают нам при покупке необходимых вещей для дочери», — отмечает Эльвира Игуминова.

В Бийске выплату на первенца в рамках национального проекта «Демография» в 2022 году получили 1630 семей, в Бийском районе — 250 семей, в Солтонском районе — 57 семей. Семья Гусевых из Бийска, как и многие другие молодые семьи, в которых родился долгожданный малыш, оформили и получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

«Я работал медбратом в туберкулёзном диспансере, а Яна училась в педагогическом колледже. Мечтала получить профессию «Учитель физкультуры». Занималась лыжами 10 лет. Ну и начали общаться. Понравились друг другу», — вспоминает Владимир. По его словам, в 2019 году состоялась свадьба, а в 2021 родился сын Артур.

Уже несколько лет Владимир работает в Центре доктора Бубновского инструктором-методистом. Помогает пациентам с проблемами опорно-двигательного аппарата. Яна работала в детском саду воспитателем, сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком.

«Мы получаем ежемесячную выплату на первенца, ежемесячное пособие на ребенка, пособие по уходу до полутора лет. С помощью федерального материнского капитала позволили себе квартиру. Соцзащита помогла нам оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Считаю, что такая помощь от государства очень существенна для молодых семей», — пояснила Яна.

«Жена у меня «детский шопоголик». С соцвыплат хватает и на костюмчики ребенку, и на развивающие игрушки. А ведь ребенку всегда хочется дать всё самое лучшее», — пояснил Владимир.

В городе Новоалтайске и Первомайском районе ежемесячные выплаты по национальному проекту «Демография» получают более 1 тыс. семей. В марте 2022 года в семье Анастасии и Юрия Борисенко из Новоалтайска родился долгожданный сын Миша. До отпуска по уходу за ребёнком Анастасия работала администратором в клинике «Центр профессиональной медицины» в Барнауле, а сейчас полностью погрузилась в заботу о сыне. Юрий занимает должность старшего специалиста в сельскохозяйственной отрасли края.

Денежные средства молодые родители полностью потратили на одежду для малыша, развивающие игрушки, медикаменты.

Анастасия поделилась мнением и выразила благодарность за помощь: «Мне очень помогла выплата на тот период, когда пособие по уходу за ребёнком ещё не выплачивается, а на своего первенца я уже начала получать пособие. Муж сейчас один зарабатывает и для нашей семьи это реальная помощь на первых порах, я очень благодарна за государственную поддержку молодых семей, национальный проект «Демография» — это надёжная защита для молодых родителей!».

Напомним, с 1 июня 2022 года размер этого пособия в Алтайском крае составляет 12 676 рублей. Оно предоставляется родителям до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Демография», с 2020 года материнский капитал получают семьи, в которых появился первый ребенок. Его сумма ежегодно индексируется в соответствии с уровнем инфляции.

Материнский капитал можно, в частности, использовать для улучшения семейных жилищных условий. Если в семье есть ребенок, родившийся после 1 января 2018 года, даже если он первенец, можно взять ипотеку по льготной ставке 6% годовых на весь срок действия кредитного договора.

Помимо маткапитала, для семей предусмотрены ежемесячные выплаты на детей. Размер выплаты зависит от региона — он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ.

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