Каракас, 18 июля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Министр нефти Венесуэлы Тарек Аль-Айссами осудил новую террористическую атаку на газовую систему на востоке страны и подтвердил, что виновные будут пойманы и привлечены к ответственности. Соответствующую запись он сделал в своём аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Мы заявляем стране и всему миру о новой атаке на газовую систему на востоке Венесуэлы. Это те же самые террористические группы, что и всегда, которые действовали против национальных интересов, чтобы повлиять на жизнь нашего народа», — написал Аль-Айссами.

По его словам, общими усилиями удастся «немедленно восстановить наш газопровод».

Министр заверил, что власти будут преследовать непосредственно виновных и тех, кто планировал теракт, для их поимки и привлечения к ответственности за преступные действия.