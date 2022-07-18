Майминский район, Алтай, 18 июля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Майминском районе Республики Алтай правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Авария произошла на трассе Р-256 «Чуйский тракт», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГО и ЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным ведомства, утром 17 июля недалеко от села Усть-Муны 35-летняя женщина за рулём автомобиля Honda Odyssey выехала на встречную полосу и столкнулась с Skoda Fabia под управлением 61-летнего жителя Алтайского края. В результате «Шкоду» отбросило на дорожное ограждение.

«В результате ДТП водитель автомобиля Skoda Fabia погиб. Водитель автомобиля Honda Оdyssey передана работникам скорой медицинской помощи», — отметили в ведомстве.