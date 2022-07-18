Биробиджан, , 11:28 — REGNUM Сроки выполнения капитальных ремонтов многоквартирных домов не соблюдают в Еврейской автономии. В 2021 году из пятнадцати объектов работы выполнены вовремя только по семи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Капитальный ремонт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Проверка показала, что сроки реализации программных мероприятий не соблюдаются. Выявлены нарушения качества выполняемых работ по капитальному ремонту, ремонт многоквартирных домов проводится с нарушением обязательных нормативов и требований при проведении ремонтно-монтажных работ», — отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла 18 представлений об устранении нарушений, допущенных при выполнении капитальных ремонтов. В том числе такой документ получило правительство региона. Четыре исковых заявления направлены в суд, решается вопрос о возбуждении двух уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, фонд капитального ремонта многоквартирных домов Якутии не обеспечил проведение работ в срок в 247 зданиях столицы республики. В январе 2022 года прокуратура обратилась с иском в суд.