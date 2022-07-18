Кингисепп, Ленинградская область, 18 июля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Правительство Ленинградской области инициировали проверку портового терминала «Ультрамар» в населенном пункте Вистино из-за жалоб жителей на угольную пыль. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вагоны с углем

Жалобы на пыль поступали от жителей Кингисеппского района. В связи с этим Ленинградская область обратилась в Росприроднадзор, чтобы ведомство проверило терминал.

«У нас уже есть подтверждение факта нарушения технологий — открытой перевалки угля — от транспортной прокуратуры. Результаты проверки Росприроднадзора мы ожидаем до конца недели», — заявила председатель областного комитета госэконадзора Маринэ Тоноян.

Перевалка угля нарушает договорённости инвестиционного проекта. Согласно ему, на терминале может осуществляться лишь беспыльная и бесконтактная погрузка минеральных удобрений.

В составе комплекса «Ультрамар» по перевалке удобрений — железнодорожная станция, 34 купольных хранилища для минеральных удобрений, герметичный конвейерный продуктопровод протяженностью 900 метров для доставки грузов на морской терминал. В планах инвестора — дальнейшее расширение комплекса и строительство нового терминала для увеличения объема переваливаемых грузов.

Ранее сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора обнаружили разлив мазута в Выборге. Собственник должен восстановить испорченную территорию.