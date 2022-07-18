Воронеж, 18 июля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Оригинальный раздвижной стапель для киля пассажирского самолёта Ил-114-300 создали специалисты конструкторы и технологи филиала ПАО «Ил» — ВАСО (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации — ОАК) в Воронеже. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба предприятия.

Игорь Двуреков Самолёт Ил-114

Отмечается, что в результате применения этой разработки работа сотрудников стала гораздо удобнее и добавляется, что в данный момент на участке производства хвостового оперения заканчивается стапельная сборка очередного комплекта киля и стабилизатора, рулей направления и высоты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый на Северном Кавказе научно-образовательный центр аддитивных технологий в строительстве собирается открыть Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) вместе со своим индустриальным партнером — компанией «Смарт Билд».