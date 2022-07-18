Боровск, Калужская область, 18 июля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. На одном из пляжей Боровского района обнаружено тело 40-летнего местного жителя, сообщили 18 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Калужское региональное следственное управление СК России Место происшествия

По предварительным данным, вечером 15 июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ушёл из дома купаться в местном водоёме.

В рамках проверки следователями устанавливаются очевидцы произошедших событий, назначено судебно-медицинское исследование, по предварительным результатам которого, смерть мужчины наступила из-за токсического воздействие алкоголя. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.