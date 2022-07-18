Сидней, Австралия, , 11:27 — REGNUM 18 июля сотни медсестер снова не вышли на работу, а пошли с плакатами на улицы крупнейшего мегаполиса Австралии, чтобы еще раз призвать политиков принять меры по разрешению накопившихся проблем. Об этом 18 июля сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия Phil Whitehouse

Чтобы продемонстрировать наглядно ситуацию в местной системе здравоохранения журналисты пригласили в эфир медсестру Джей, которая рассказала, что перед интервью она отработала 12-часовую смену, пропустив два из трех назначенных перерывов на обед.

Джей также сказала, что поток посетителей был настолько высок за прошедшую ночь, что около 10 пациентов были вынуждены ждать, сидя на полу в коридорах.

«Мы выделили значительные средства в бюджете на этот год, чтобы иметь самую многочисленную рабочую силу в сфере здравоохранения в стране … Нет никаких сомнений в том, что нехватка рабочей силы является проблемой», — сказал на другом конце Сиднея в ходе пресс-конференции премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте.

Для справедливости Перротте отметил, что сфера образования и многие другие сектора также страдают от нехватки кадров.