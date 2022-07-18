Тихвин, Ленинградская область, , 11:30 — REGNUM Неизвестный злоумышленник попал из пневматического оружия в голову школьнице в Тихвинском районе Ленинградской области, сообщили 18 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Пневматический пистолет Bri-klenner

Инцидент произошел поздним вечером 16 июля. По словам отца потерпевшей, на пересечении 12 и 13 линий в садоводстве «Кайвакса» Тихвинского района неизвестный выстрелил в подростка из пневматического оружия. Девочка в сопровождении отца обратилась за медицинской помощью в приемное отделение больницы. Там ей оказали медицинскую помощь и в удовлетворительном состоянии отпустили домой. После чего отец обратился с заявлением в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание стрелявшего», — отметили в ведомстве.