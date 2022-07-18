Хельсинки, 18 июля 2022, 11:24 — REGNUM Россия будет вынуждена принимать ответные меры в случае появления военных баз НАТО в Финляндии, заявил посол РФ в этой стране Павел Кузнецов.
Посол выразил надежду, что «финская военно-политическая, внешне-политическая сторона прекрасно понимают, что такое развитие событий не отвечает интересам самой Финляндии».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпреды стран НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу.
Читайте развитие сюжета: Глава МИД Финляндии об отношениях с РФ: «Нет дополнительной напряженности»