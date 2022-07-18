Хельсинки, 18 июля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Россия будет вынуждена принимать ответные меры в случае появления военных баз НАТО в Финляндии, заявил посол РФ в этой стране Павел Кузнецов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Другое дело, если на территории Финляндии появится НАТОвская инфраструктура в виде постоянных военных баз, в виде тяжелых ударных наступательных вооружений, ракетных комплексов и так далее, в этом случае Россия, естественно, вынуждена будет принимать необходимые ответные, адекватные меры для обеспечения своей безопасности», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Посол выразил надежду, что «финская военно-политическая, внешне-политическая сторона прекрасно понимают, что такое развитие событий не отвечает интересам самой Финляндии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпреды стран НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу.

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