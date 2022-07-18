Пенза, 18 июля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Пензенской области на средства федерального гранта увековечили героизм жителей во время Великой Отечественной войны при строительстве оборонительного рубежа. В регионе выпустили сборник архивных материалов, сняли фильм и организовали музейную выставку.

Фото Д. Л. Сивковой Сборник архивных документов

Увековечить память о трудовом подвиге жителей Пензенской области помог грант Федерального агентства по делам молодёжи. Совместная заявка Пензенского краеведческого музея и региональной общественной организации краеведов Пензенской области была поддержана на федеральном конкурсе на реализацию мероприятий по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию.

В рамках историко-документального проекта «Пензенский оборонительный рубеж 1941–1942 гг.» был выпущен сборник архивных документов, снят документальный фильм и создана передвижная музейная выставка. Данные материалы наглядно рассказывают о ходе, масштабах и итогах военно-инженерных работ, совершённых населением в 1941–1942 годах, но главное — о мужестве, силе духа и доблести пензенцев — тех, кто самоотверженно трудился на оборонном строительстве; а также о той высокой цене, которая была заплачена ими за защиту Родины.

Тематический сборник документов включает в себя ранее неопубликованные материалы из фондов Центрального архива Министерства обороны РФ и Государственного архива Пензенской области, а также из музейных коллекций и личных собраний краеведов. Впервые введены в публичное пространство документальные материалы по неизвестным страницы истории Пензенского края и СССР периода Великой Отечественной войны, что позволяет подвергнуть более глубокому и всестороннему анализу феномен тылового оборонного строительства 1941–1942 гг.

Главная ценность сборника заключается в том, что в нём приведены официальные данные Государственного комитета обороны, позволяющие говорить о масштабах военно-инженерных работ в Пензенской области осенью и зимой в 1941–1942 годы. Документы, в частности, свидетельствуют о том, что в указанный период были сооружены 277,5 км (по реке Сура) и 7,2 км (на Пензенском обводе) противотанковых препятствий. Всего в оборонном строительстве были задействованы 118 тыс. человек. Произведены земляные работы в объёме 3 697 тыс. куб. метров и 260 тыс. куб. метров соответственно. Следует отметить, что возведение укреплений по правому берегу Суры на территории Пензенской области продолжалось вплоть до середины января 1942 года, поэтому обозначенные показатели, вероятно, подлежат пересмотру в сторону увеличения.

Интересно, что по общей протяжённости возводимых в годы войны оборонительных рубежей Пензенская область находилась на условном четвёртом месте среди всех Поволжских регионов (435 км): уступая Нижнему Новгороду (1 000 км) и Казани (475 км), находясь примерно на одних позициях с Саратовом (450 км), и «превосходя» Сталинград (390 км), Астрахань (390 км), Куйбышев (340 км), Чебоксары (220 км). При этом по общему количеству граждан, мобилизованных для производства оборонных работ, Пензенская область занимала третью позицию. Конечно, подобные расчёты следует считать относительными.

Помимо этого, уточнено значение произведённых на территории Пензенской области работ в общегосударственном контексте оборонного строительства. Оперативное значение Пензенского рубежа заключалось в том, что он прикрывал, с одной стороны, Волжскую водную магистраль, а с другой — важнейшие железнодорожные линии через Волгу на Сибирь и Среднюю Азию.

Сборник был представлен на ведущих площадках Пензы, а также в рамках книжного фестиваля «Красная площадь — 2022».

Фото Д. Л. Сивковой Сборник архивных документов «Пензенский оборонительный рубеж 1941–1942 гг.» представлен на Красной площади в Москве

Что касается документального фильма, то в нём за 40 минут в образной и исторически достоверной форме рассказывается о событиях оборонного строительства в годы Великой Отечественной войны. Трансляции фильма состоялись на региональных телеканалах и на центральных площадях Пензы в рамках празднования Дня Победы.

В центре сюжета находится 13-летний подросток, ставший собирательным образом всех детей, которые военной зимой 1941–1942 годов возводили оборонительную линию под Пензой, ежедневно копая твёрдую, как скала, землю, страдая от голода и переохлаждения. По отзывам зрителей, фильм позволит современным детям проще осознать историю военных лет, проводя параллели между собой и их сверстниками, таким же школьником, который 80 лет назад, выбиваясь из сил, сооружал последний рубеж Родины.

Трудовому подвигу также посвящена иммерсивная интерактивная музейная выставка для школьников, которая создана в формате «погружения» и позволяет шаг за шагом пройти весь путь строителя Пензенского оборонительного рубежа: с момента мобилизации — через полевые работы и повседневный быт — к подведению итогов и осмыслению результатов.

Выставка создана таким образом, что комплекс реконструированных инструментов и сравнительных экспонатов помогает юным посетителям на себе «прочувствовать» трудности и лишения, которые пришлось пережить их землякам. Это позволяет совершенно по-иному взглянуть на трудовой подвиг людей, которые не щадили своих сил и здоровья, возводя многокилометровые укрепления на подступах к Пензе.

Фото Д. Л. Сивковой Фрагмент интерактивной музейной выставки, посвящённой строительству Пензенского оборонительного рубежа

Фото Д. Л. Сивковой Фрагмент интерактивной музейной выставки, посвящённой строительству Пензенского оборонительного рубежа

Проект вызвал широкий интерес жителей Пензенской области, проявившийся, в частности, в многочисленных предложениях по его дальнейшему развитию. Так, сотрудниками Центра культурного развития «Дом офицеров» и Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого при поддержке министерства культуры и туризма Пензенской области был создан сборник графических новелл «Рубеж». В его основу легли воспоминания участников оборонного строительства, хранящиеся в фондах Пензенского краеведческого музея.

Фото Д. Л. Сивковой Сборник графических новелл «Рубеж»

По итогам общественного обсуждения принято решение продолжить работу по увековечиванию массового трудового героизма при строительстве рубежей обороны. В частности, в 2023 году совместно с образовательными учреждениями планируется издать расширенный сборник о строительстве Пензенского рубежа на основе материалов, хранящихся в семейных архивах пензенцев.

Кандидат исторических наук, заместитель директора ГБУК «Пензенский краеведческий музей» Виктор Кладов