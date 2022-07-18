Кострома, 18 июля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Костроме пропали два подростка 15 и 16 лет. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

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Дмитрий Колесов и Лев Аглиулин были приятелями. Молодые люди ушли на прогулку 16 июля, с тех пор информации об их местонахождении нет.

Поисками подростков в настоящее время занимается полиция и волонтёры. Всех, кто видел несовершеннолетних, просят сообщить об этом по телефонам 8 (800)700-54-52 или 112.

Всего с начала 2022 года в Костромской области пропал 31 ребёнок, 29 из них были найдены живыми, двое погибли.