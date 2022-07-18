Канберра, , 13:20 — REGNUM По словам федерального казначея Австралии Джима Чалмерса, ужасная ситуация с отсутствием роста реальной заработной платы в Австралии «ухудшится, прежде чем станет лучше». Об этом он заявил на пресс-конференции 18 июля после того, как прибыл с саммита G20, передает телеканал Nine News.

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«Ни один заслуживающий доверия экономический прогнозист в Австралии не видит возможности роста заработной платы в соответствии с инфляцией», — сказал Чалмерс.

Соответственно, правительство будет «пересматривать в сторону повышения» свои ожидания в отношении инфляции и ее воздействия на людей, пообещал казначей.

Он также отметил, что внешняя конъектура дает о себе знать. Чалмерс заявил, что на саммите G20 его коллеги-экономисты сошлись во мнении, согласно которому «главными источниками беспокойства» для мировой экономики в 2022 году являются Китай, Россия и Украина.

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