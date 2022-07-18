Мадрид, , 11:20 — REGNUM Спустя год после разоблачения проекта Pegasus глобальный мораторий на продажу шпионских программ все еще не согласован. Об этом заявили в организации Amnesty International, пишет агентство EFE.

Amnesty International Torbenrick.eu

Отмечается, что такое положение дел позволяет шпионской индустрии работать бесконтрольно, как это произошло с отдельными хакерскими атаками в Испании.

В своем заявлении организация отмечает, что этот проект показал, как правительства по всему миру используют шпионскую программу Pegasus для незаконного наблюдения за правозащитниками, политическими лидерами, журналистами и юристами.