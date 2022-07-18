Канберра, 18 июля 2022, 11:21 — REGNUM Федеральная оппозиция призывает правительство Австралии ввести обязательную обработку ног для всех прибывающих на континент пассажиров из Индонезии. По мнению представителей «Коалиции», эта мера необходима в целях борьбы с угрозой распространения ящура. Об этом 18 июля сообщил телеканал Nine News.
Сенатор Сара Хендерсон от Либеральной партии призвала ввести эту меру немедленно, заявив, что болезнь, которая недавно вспыхнула на Бали и в других районах Индонезии, представляет «риск, который обойдется в 80 миллиардов долларов» для животноводческой отрасли Австралии, если ящур проникнет на континент.
Она также призвала правительство страны проверять каждого прибывающего из Индонезии на наличие болезни.
В то же время журналисты отмечают, что министр сельского хозяйства Австралии Мюррей Уотт обязался ввести обязательную процедуру скрининга в отношении прилетающих из Индонезии еще на прошлой неделе.