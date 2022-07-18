Канберра, 18 июля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Федеральная оппозиция призывает правительство Австралии ввести обязательную обработку ног для всех прибывающих на континент пассажиров из Индонезии. По мнению представителей «Коалиции», эта мера необходима в целях борьбы с угрозой распространения ящура. Об этом 18 июля сообщил телеканал Nine News.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

Сенатор Сара Хендерсон от Либеральной партии призвала ввести эту меру немедленно, заявив, что болезнь, которая недавно вспыхнула на Бали и в других районах Индонезии, представляет «риск, который обойдется в 80 миллиардов долларов» для животноводческой отрасли Австралии, если ящур проникнет на континент.

Она также призвала правительство страны проверять каждого прибывающего из Индонезии на наличие болезни.

В то же время журналисты отмечают, что министр сельского хозяйства Австралии Мюррей Уотт обязался ввести обязательную процедуру скрининга в отношении прилетающих из Индонезии еще на прошлой неделе.