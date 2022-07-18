Пятигорск, Ставропольский край, 18 июля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Первый на Северном Кавказе научно-образовательный центр аддитивных технологий в строительстве собирается открыть Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) вместе со своим индустриальным партнером — компанией «Смарт Билд». Об этом 18 июля сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

Фото «Спецавиа» Печать на 3D-принтере

Уточняется, что новый центр будет вести разработку и совершенствование бетонных смесей, которые используются для 3D печати, методов проектирования зданий и строительных конструкций, адаптированных для 3D печати, а также подготавливать специализированное программное обеспечение и создавать промышленные контроллеры для управления процессом печати.

Также отмечается, что в данный момент в вузе уже идёт апробация разработанного «Смарт Билд» совместно со студентами СКФУ3D-принтера, в котором собственными разработками являются программное обеспечение и все элементы конструкции, исключая электродвигатель и контроллер.

При этом указывается, что во время проведения тестов оборудования в регионе впервые был «напечатан» двухэтажный дом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новую модель тахографа КАСБИ Smart представила компания «Азимут» государственной корпорации «Ростех».