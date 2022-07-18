Москва, 18 июля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. США создана без преувеличения масштабная система воровства научных идей и разработок, считает сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

«США создана без преувеличения масштабная система воровства научных идей и разработок», — цитирует Яровую пресс-служба Госдумы.

В этой связи Минобрнуки следует выходить на проектные работы, формирование института научных руководителей, целевое финансирование этих проектов и на их защищенность, убеждена парламентарий.

«Практика, когда за три копейки гранта создаются лаборатории в наших институтах, привлекаются молодые ученые и осуществляется откачка инициатив, проектов и идей, она недопустима», — заявила Яровая.