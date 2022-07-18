Бали, Индонезия, 18 июля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс призвал Китай ослабить все санкции в отношении австралийских товаров на фоне сообщений о том, что Пекин стремится отменить запрет на уголь. Об этом 18 июля сообщил телеканал NineNews.

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Выступая на экономической части саммита G20 на Бали, Чалмерс призвал Китай к переменам.

«Это должно распространяться на ограничения, налагаемые на некоторые другие виды нашего экспорта. Это также будет в интересах наших работодателей и наших экспортеров здесь, в Австралии», — сказал казначей.

Эксперты говорят, что если запрет на экспорт австралийского угля будет отменен, это поможет оздоровить экономику Китая, однако отношения между Пекином и Канберрой останутся напряженными.