Канберра, , 11:18 — REGNUM Представители профсоюзов Австралии раскритиковали действия руководства авиаперевозчика Qantas за то, что оно предложило топ-менеджерам компании миллионные бонусы. Это произошло несмотря на многочисленные отмены рейсов и частые случаи потери багажа пассажиров. Об этом 18 июля сообщил телеканал Nine News.

Самолет авиакмопании Qantas (сс) allen watkin

Действительно, пишут журналисты, качество работы Qantas в 2022 году оставляет желать лучшего. Так, например, в мае вылеты и прилеты, за которые отвечала авиакомпания, осуществлялись по расписанию лишь в 60% случаев, а более 7% рейсов вообще были отменены.

В свою очередь национальный секретарь Союза транспортных рабочих Австралии Майкл Кейн сказал, что обещанные многомиллионные бонусы топ-менеджерам Qantas «втирают соль в глубокие раны, нанесенные незаконно уволенным рабочим».

«Школьные и пасхальные каникулы были полностью сорваны решением Qantas незаконно уволить 2000 рабочих … И человек, принявший это решение, только что получил бонус от Алана Джойса (главный исполнительный директор Qantas — прим. ИА REGNUM) в виде акций на сумму 1,1 миллиона долларов», — заявил Кейн в интервью Nine News.