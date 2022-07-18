Москва, , 11:14 — REGNUM Биолаборатории США созданы для запуска искусственной эволюции человечества с главным редактором в лице Пентагона, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Ирина Яровая Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Совершенно очевидно, что биолаборатории США созданы для запуска искусственной эволюции человечества с главным редактором в лице Пентагона. И наши ученые перевели сложные биологические процессы на язык простых, человеческих понятий в части того, что генная инженерия существует в двух форматах. Это как генная инженерия, доработка существующих в природе генов, и синтетическая биология — создание искусственных», — цитирует Яровую пресс-служба Госдумы.

Она напомнила, что именно в США в Иституте Крейга Вентера в конце 2010 года была создана первая бактерия с полностью синтетическим геномом. Министерство обороны США в 2014 году включило синтетическую биологию в число шести основных приоритетных, прорывных технологий для развития в XXI веке.

«Мы с вами имели возможность уже убедиться в том, что на Украине и через действия в других странах США уже по факту создана современная электронная всеобъемлющая система биоразведки. То есть один из пунктов программы реализован. Равно как и реализована позиция лидерства в сфере генной инженерии и секретных разработок», — рассуждает вице-спикер Госдумы.

Американскими учеными методы редактирования генов и синтетической биологии классифицируются как потенциальный вектор или элемент биологического оружия массового уничтожения, и биологический проект Пентагона тому является полным подтверждением, говорит она.