Москва, , 11:13 — REGNUM Принятие закона об обеспечении Вооруженных сил при проведении операций за пределами страны является логичным и правильным шагом в текущих условиях. Специальная военная операция растягивается во времени, что требует мобилизационных методов управления оборонно-промышленным комплексом. Об этом ИА REGNUM заявил экономист и предприниматель Пётр Заборцев.

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, абсолютно логичным шагом является использования элементов экономики военного положения. «Применение этих элементов без формального объявления режимов военного положения с одной стороны, позволит армии использовать собственную промышленность максимально эффективно, а с другой стороны будет щадящим вариантом для общества и всей остальной промышленности», — отметил эксперт.

«Иначе обстоят дела в гражданской промышленности. 15 июля 2022 года Государственная дума на внеочередном заседании утвердила Дениса Мантурова в новой должности вице-премьера российского правительства. На этом заседании Денис Валентинович выступил с программным заявлением, отражающим его взгляды на вопросы развития промышленности и торговли. Если вкратце, то речь идет об отказе от рыночного регулирования промышленности в сторону административно-мобилизационной модели развития. Целью здесь ставится достижение технологического суверенитета в ключевых отраслях экономики. Министр Мантуров говорил о разных проектах и принудительном запуске в государстве большого количества инициатив в самых разных отраслях с целью скорейшего заполнения недостающих элементов цепочек передела. Показывал глубокое погружение в материал, суть и содержание проектов», — подчеркнул Заборцев.

Он обратил внимание, что логика правительства вполне понятна, как и благие намерения, которыми они движимы. «Рыночные механизмы, действительно не в состоянии решить вопросы ускоренной индустриализации или быстрого развития промышленности. И поэтому, логичным правительству видится возврат к старым методам административного регулирования уже на капиталистической базе крупных государственных предприятий. Такой метод развития экономики может дать кратковременный эффект, однако чреват значительными рисками», — уверен экономист.

Объясняет он это вот как: «Во-первых, выступая в виде инициатора проектов внутри экономики, государство забирает у предпринимателей и общества инвестиционную инициативу и перекладывает ее на плечи чиновников. Логика работы чиновников, логика бюрократического аппарата государства и логика бизнеса в капитализме имеет существенные различия. Если в государственном аппарате в первую очередь имеют значение вопросы власти и полномочий, то в бизнесе первое — это экономическая эффективность и прибыль. Перекладывать ответственность за эффективность и технологическое развитие на тех, кто руководствуется вопросам расширения полномочий и увеличения власти, значит создавать большой конфликт интересов. А это скажется на жизнеспособности новых проектов, — пояснил Заборцев. — Во-вторых, административно внедряя новые производственные предприятия на рынки, для которых сегодня в экономике нет ни спроса, ни системы поставщиков, правительство, по сути, гарантирует высокий уровень нежизнеспособности таких предприятий без государственной поддержки. По сути, далее у государства для большинства предприятий будет всего два варианта действий. Либо «вечно» тащить такие новые предприятия на плечах бюджета, обеспечивая их финансами и госконтрактами. Либо бросить их на произвол судьбы, что практически наверняка приведет к банкротству таких инициатив. Большое количество инициатив госкорпораций развития за последние 10 лет закончили свою жизнь именно так. Поскольку рынка для них создано не было».

Наконец, по его мнению, от такой предложенной формы госкапитализма всего один шаг до наиболее зловещей формы организации социально-экономической системы — корпоратократии: «В случае, если на следующем витке развития госуправления чиновники примут решение «приватизировать» крупные госкорпорации в собственные руки или в руки связанных с ними бизнес-кругов, мы получим систему, где ключевые направления работы экономики монополизированы и неподконтрольны обществу. Это может создать в нашем обществе самые отвратительные формы эксплуатации людей».

«Каждый раз в истории, когда власть в стране захватывала какая-то корпорация или конгломерат корпораций — это оборачивалось для общества огромными жертвами. Для примера можно вспомнить голландскую ост-индскую компанию, Бельгийской Конго или, например, Россию в середине 90-х, когда мы были близки к такой системе как никогда. Можно перечислять и перечислять опасности, которые таит в себе использование околовоенных административных форм хозяйствования применительно ко всей экономике. Это действительно очень опасный путь развития ситуации», — рассказал экономист и добавил, что решением будет управление самой экономической системой, обеспечением того, что параметры экономической системы, стимулируют граждан действовать так, как это нужно для развития общества.