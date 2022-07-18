Канберра, 18 июля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Новые данные правительства Виктории (штат на юго-востоке Австралии) показывают, что жители региона потеряли десятки миллиардов долларов США из-за своего пристрастия к игровым автоматам с тех пор, как они были разрешены в штате. Об этом 18 июля сообщил телеканал NineNews.

(сс) stokpic Игровые автоматы

Цифры показывают, что за последние 30 лет в игровые автоматы проиграно более 66 миллиардов австралийских долларов или умопомрачительные 45 миллиардов долларов США.

Всего 30 лет назад в Виктории было установлено 10 000 «одноруких бандитов». Сейчас их число превышает 30 000. В основном они расположены в пригородных пабах и клубах.

Премьер-министр Виктории Дэниэл Эндрюс в свою очередь заявил журналистам, что он не готов обсуждать политику в этой области.

«Я не буду обсуждать игровую политику … И я здесь не для того, чтобы объявить о каких-либо изменениях. Люди сами могут делать свои собственные выводы и принимать личные решения», — заявил политик перед собравшимися журналистами.

Редакция NineNews отмечает, что люди, страдающие от игровой зависимости, могут позвонить в специальный центр помощи по телефону 1800 858 858.