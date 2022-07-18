Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Blizzard предложила геймерам нанести на их тела временные татуировки в обмен на доступ к бета-тестированию игры Diablo IV и цифровую копию релизной версии игры. Об этом 18 июля сообщает портал PCGamesN.

Diablo IV Иван Шилов © ИА REGNUM

Акция, получившая название Diablo Hell’s Ink, пройдёт в США, Великобритании, Германии и Австралии с 16 июля по 10 сентября 2022 года. Отмечается, что каждое конкретное мероприятие (всего их будет восемь) будет длиться только один день, и на каждом из них будет один тату-мастер. Желающие бесплатно получить татуировку должны будут разместить на страницах в соцсетях определённую публикацию с хештегом #DiabloHellsInk.

Напомним, в июне 2022 года в Сеть выложили новое видео с игровым процессом Diablo 4, в котором показан Некромант (класс персонажа). Ожидается, что релиз игры состоится не раньше, чем в 2023 году.

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