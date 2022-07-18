Перт, Австралия, , 11:13 — REGNUM В настоящее время от Аделаиды до Перта очередной всплеск заболеваемости COVID-19 ощущается в полную силу. Сейчас больничные палаты в штатах Южная Австралии и Западная Австралия переполнены, а медики в открытую заявляют о кризисе. Об этом 18 июля сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Медсестры бьют тревогу в переполненных больничных палатах в Перте (Западная Австралия), утверждая, что новая волна коронавируса привела к тому, что пациентов лечат в коридорах из-за недостатка коек в палатах.

17 июля рекордные 377 пациентов находились в больницах Западной Австралии с диагнозом COVID-19, что на 26 человека больше, чем днем ранее.

Глава Австралийской федерации медсестер Марк Олсен уже сообщил, что власти должны перестать увиливать от необходимости принятия ограничительных мер. Он сослался на медсестер, которые призывают политиков вернуть масочный режим в публичных местах.

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