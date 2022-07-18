Москва, , 11:10 — REGNUM Доллар пользуется огромным спросом в качестве актива убежища, где можно переждать ожидаемые проблемы в глобальной экономике, заявила корреспонденту ИА REGNUM операционный директор Green Crypto Processing Ивона Гутович.

«Таким образом, секрет укрепления американца очень прост: США может предложить инвесторам стабильную динамику ВВП в совокупности с высокими процентными ставками, тогда как остальные испытывают серьезные проблемы.

В частности ЕС, чья валюта страдает из-за энергетического кризиса, неустойчивого рынка долга и военного конфликта под боком, вследствие чего руки ЕЦБ сильно связаны, в отличие от ФРС.

На криптовалютном рынке уже успели в полной мере оценить последствия дорожающего фондирования, способствовавшего краху ряда довольно крупных игроков: 3AC, Celsius, Voyager и других.

Дело в том, что цифровые активы — это самые рискованные инструменты из возможных, вследствие чего инвесторы выводят деньги оттуда в первую очередь, так как если на фондовом рынке можно, например, перевести к капитал в защитные акции, то само понятие безопасной гавани на криптовалютном рынке звучит как оксюморон.

С начала года индекс доллара вырос более чем на 7% и это серьезная проблема, особенно учитывая тот факт, что в ФРС все еще намерены придерживаться агрессивной стратегии по ужесточению монетарной политики.

Подобная динамика попросту не оставляет шансов для активов развивающихся стран, которые находятся под серьезным давлением, в то время как пространство для дальнейшее падения на фоне бегства инвесторов по-прежнему сохраняется.

Резкий взлет гринбека часто предшествует «кредитному событию» (credit event) — явлению, когда заемщик не способен обслужить обязательства, что приводит к урегулированию задолженности путем CDS (credit default swap).

CDS - это производный инструмент, представляющий собой контракт между двумя сторонами: его покупатель осуществляет периодические выплаты продавцу для защиты от рисков, например, дефолта. Последние разы «кредитное событие» имело место в 1998, 2008 и 2020 годах.

Активное увеличение процентных ставок представляет собой риск для имеющегося консенсуса, согласно которому США ждет довольно мягкая и неглубокая рецессия.

Желание центробанков наверстать упущенное в 2021 году увеличивает вероятность того, что за шоком рецессии последует «кредитное событие». Наиболее высокие риски имеются по хедж-фондам и венчурам.

Цены на пятилетние CDS от Softbank находятся на сопоставимых уровнях с мартом 2020 года и значительно (на 35%) превышают предыдущие пиковые значения февраля 20 216 года», — пояснила эксперт.

Читайте также: Биржевые индексы Уолл-стрит завершили рабочую неделю разнонаправленно