Мельбурн, Австралия, , 11:10 — REGNUM 18 июля в Мельбурне (второй по численности жителей мегаполис Австралии) ожидается самый холодный день с 2019 года. По прогнозам синоптиков, температура в центральном деловом районе города достигнет максимум 10 градусов по Цельсию, передает телеканал Nine News.

Заморозки hpgruesen

Заморозки придут в Мельбурн из-за холодного юго-западного ветра, скорость которого может достигать 30 км/ч. Бюро метеорологии Австралии предсказывает «очень холодный и дождливый понедельник», с возможным градом и 80-процентной вероятностью дождей в течение дня.

«Сегодня (18 июля — прим. ИА REGNUM) самая холодная часть воздушной массы движется над Викторией и Тасманией … Вот почему мы действительно ожидаем, возможно, самого холодного дня в Мельбурне за долгое время», — объяснила в эфире Nine News метеоролог Мириам Брэдли.

Напомним, что в настоящее время в Австралии длится зима. Поскольку континент находится южнее экватора, привычные европейские времена года не совпадают в Австралии с календарными периодами.