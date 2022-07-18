Москва, 18 июля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Новую модель тахографа КАСБИ Smart представила компания «Азимут» государственной корпорации «Ростех». Об этом 15 июля сообщила пресс-служба госкорпорации.

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Уточняется, что новый прибор измеряет и регистрирует параметры движения грузовиков и автобусов, помогая водителям соблюдать рабочий график и избегать переутомления.

Также отмечается, что у нового тахографа улучшенные эксплуатационные и технические характеристики по сравнению с предшествующей моделью КАСБИ DT-20М. При этом прибор можно устанавливать на транспортные средства категорий M2, M3, N2 и N3, и, кроме скорости и величины пройденного пути, он может регистрировать навигационные параметры по сигналам спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что собственное производство автомобильной и бытовой химии, которая на 100% состоит из отечественных компонентов, начал научно-исследовательский инженерный институт (НИИИ) государственной корпорации «Ростех».