Омский район, Омская область, , 11:08 — REGNUM Депутата, обвиняемого в избиении знакомого, будут судить в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 июля в региональном следственном управлении СКР.

Кулак (сс) ToNic-Pics

Расследование уголовного дела против 40-летнего депутата совета Иртышского сельского поселения Омского муниципального района завершено. Он обвиняется по ч. 1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»).

По данным следствия, около полуночи 29 декабря 2021 года на улице в посёлке Иртышский депутат избил односельчанина. Конфликт начался после упрёка потерпевшего в адрес народного избранника, который не помог мужчине в инвалидном кресле проехать через турникет в здание Дома культуры, где проходило праздничное мероприятие.

В СКР уточнили, что обвиняемый раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске возбуждено уголовное дело против 43-летней женщины, обвиняемой в смертельном избиении своей собутыльницы.

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