Петропавловск-Камчатский, , 11:07 — REGNUM Проход в кратер Мутновского вулкана в Камчатском крае перекрыт оползнем. Он сошёл в каньон и обрушил ледник, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 июля в геофизической службе Камчатки.

Оползень

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«С южного борта каньона, неподалеку от начала старого туристического маршрута в кратер вулкана, сошел ещё один оползень. В результате произошло обрушение ледника, который занимал дно каньона. Проход в кратер теперь перекрыт. Получившуюся пропасть не преодолеть без специального снаряжения, а движение по телу оползня ещё долго будет исключительно опасным», — отметили эксперты.

Тело оползня не останавливается и продолжает движение. На опасном участке также происходят камнепады. Маршрут остаётся закрытым для туристов с августа 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке прошел паспортизацию новый маршрут на вулкан Мутновский, он будет открыт для посещения с 19 июля.