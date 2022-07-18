Канберра, , 11:12 — REGNUM По данным правительства Австралии, в самом населенном штате страны Новом Южном Уэльсе зарегистрировано более половины исключительно высокого числа случаев гриппа, выявленных в текущем году. Об этом 18 июля сообщил телеканал Nine News.

Вирус гриппа Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно отчету об эпиднадзоре, число случаев гриппа в Австралии, подтвержденных в лабораториях, с середины апреля резко превысило пятилетний средний показатель. В начале июня этого года было зарегистрировано почти 30 000 случаев по сравнению со средним показателем за пять лет, когда за ту же неделю было зарегистрировано около 2 000 случаев.

В общей сложности по 3 июля в Национальной системе эпиднадзора за подлежащими регистрации заболеваниями (NNDSS) в Австралии был зарегистрирован 187 431 случай гриппа.

100 851 случай приходится на штат Новый Южный Уэльс, что в три раза превышает аналогичное число в любом другом штате или территории Австралии.