Канберра, , 11:06 — REGNUM Малазийская авиакомпания AirAsia X собирается возобновить полеты в Австралию и Новую Зеландию. Это произойдет впервые после начала пандемии коронавирусной инфекции, о чем 18 июля сообщил телеканал Nine News.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

В руководстве Air Asia X уже объявили, что с 1 ноября текущего года начнут осуществляться рейсы из Куала-Лумпура в австралийские Мельбурн, Перт, Сидней и новозеландский Окленд. Авиакомпания начнет выполнять по три рейса в неделю в каждый мегаполис, а затем будет постепенно увеличивать количество рейсов до начала 2023 года.

Отмечается, что рейсы в Окленд будут осуществляться транзитом через Сидней.

Ноябрь станет месяцем, когда борт AirAsia впервые прилетит в аэропорт Мельбурна почти за четыре года. В руководстве авиаперевозчика отметили, что компания надеется «снова сделать дальнемагистральные авиаперелеты доступными» всех жителей Австралии и Новой Зеландии.