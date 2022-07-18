Канберра, , 11:40 — REGNUM 18 июля руководство ANZ, одного из самых крупных по числу клиентов банков Австралии, объявило о приобретении другого банка Suncorp. Сумма сделки составит 4,9 миллиарда австралийских долларов (или 3,3 млрд долларов США), передает телеканал Nine News.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас финансовое учреждение ожидает одобрения регулирующих органов. В рамках сделки Suncorp продолжит работать в обычном режиме без изменения количества филиалов в Квинсленде в течение как минимум трех лет.

Генеральный директор Suncorp Bank Клайв ван Хорен продолжит руководить финансовым учреждением, подчиняясь главному исполнительному директору ANZ Шейну Эллиотту.

Отмечается, что процедура поглощения одного финансового учреждения другим подлежит строгой проверке надзорных органов, которые как минимум 12 месяцев будут изучать сделку. Она также не состоится, если финансовые власти Австралии ее не одобрят.