Майкоп, 18 июля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Адыгее трагедией закончилась попытка туриста из Краснодарского края подняться на гору Фишт. Мужчина сорвался при восхождении на вершину и погиб, сообщили в региональном управлении МЧС.

Mil.ru В горах

«Турист из Краснодара, 1978 года рождения, сорвался с горы Фишт, он получил несовместимые с жизнью травмы и погиб. Сейчас ведутся транспортировочные работы. Тело с ледника доставляют пешим порядком на носилках на приют Фишт, затем — на поляну Яворовую», — цитирует ТАСС начальника Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС РФ Дмитрия Голубева.

Известно, что восхождение погибший совершал в сопровождении своего товарища, однако регистрировать свой маршрут в спасательном ведомстве они не стали. По данным очевидцев, погибший сорвался вниз с высоты около 2 тыс. метров.