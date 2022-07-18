Санкт-Петербург, 18 июля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Гидравлические испытания тепловых сетей пройдут в течение нескольких дней в трех районах Санкт-Петербурга. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб». Специалисты в общей сложности проведут пять контрольных мероприятий с 18 по 22 июля 2022 года. Они затронут Колпинский, Красногвардейский и Невский районы Петербурга.

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В связи с этим возможно отключение горячей воды в жилых домах. График отключений можно узнать на сайте предприятия в соответствующем разделе.

Отметим, что всего ГУП «ТЭК СПб» запланировал провести 260 испытаний на теплосетях перед началом отопительного сезона. В ходе этих действий давление увеличат настолько, что оно превысит обычную нагрузку. При этом температура теплоносителя в трубах снизится до 40 градусов.

Напомним, ранее гидравлические испытания позволили выявить изношенный участок трубы в Выборгском районе Петербурга. Он привёл к образованию потопления на проспекте Луначарского.