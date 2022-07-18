Бухарест, 18 июля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о ратификации протокола о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом 18 июля сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

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По предварительным данным, указанный документ будет направлен на рассмотрение в структуры румынского парламента.

При этом, как утверждают независимые аналитики, указ вступит в силу в ближайшее время — ранее соответствующий парламентский комитет дал свое принципиальное согласие на интеграцию Хельсинки и Стокгольма в НАТО.

Напомним, для вступления в альянс отдельно взятой стране необходимо заручиться поддержкой высших органов законодательной и исполнительной власти всех без исключения стран НАТО. В данный момент против этого процесса выступает Турция.