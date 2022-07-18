Москва, 18 июля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Собственное производство автомобильной и бытовой химии, которая на 100% состоит из отечественных компонентов, начал научно-исследовательский инженерный институт (НИИИ) государственной корпорации «Ростех». Об этом 15 июля сообщила пресс-служба госкорпорации.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

Отмечается, что главным преимуществом этой продукции является высокое качество, соответствие мировым стандартам и доступная цена.

Также указывается, что использующиеся при производстве этой линейки товаров сырьевые компоненты прошли сертификацию и ресурсные испытания. При этом уточняется, что будут производиться все виды охлаждающей жидкости, автошампуни, жидкое мыло, а также средства для уборки помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что специальный проект «Импортозамещение: ИТ-решения» появился на портале мэра и правительства Москвы (mos.ru).