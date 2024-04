Канберра, 18 июля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Репутация Бена Робертса-Смита как исключительного, порядочного и мужественного солдата была разрушена «продолжительной кампанией в СМИ», в которой утверждалось, что он совершал военный преступления в Афганистане, когда находился в стране в качестве офицера Сил обороны Австралии. Об этом 18 июля сообщил телеканал Nine News со ссылкой на заявление стороны защиты.

Австралийский солдат

18 июля адвокат военнослужащего Артур Мозес представил заключительную позицию защиты в федеральном суде, что произошло более чем через 100 дней после начала судебного разбирательства против журналистов и изданий. В частности, Робертс-Смит подал в суд за клевету на газеты The Age, The Sydney Morning Herald и The Canberra Times в связи с их публикациями от 2018 года, в которых утверждается, что он совершил военные преступления в Афганистане, включая убийства, а также акты издевательств и домашнего насилия.

Он требует возмещения убытков в связи с утверждениями о шести убийствах, которые он якобы совершил сам либо якобы имел к ним отношение в Афганистане в период с 2006 по 2012 год.

Окончательные прения сторон будут идти еще восемь дней, после чего судья вынесет решение по делу.