В Австралии завершается процесс по военным преступлениям в Афганистане
Канберра, 18 июля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Репутация Бена Робертса-Смита как исключительного, порядочного и мужественного солдата была разрушена «продолжительной кампанией в СМИ», в которой утверждалось, что он совершал военный преступления в Афганистане, когда находился в стране в качестве офицера Сил обороны Австралии. Об этом 18 июля сообщил телеканал Nine News со ссылкой на заявление стороны защиты.
18 июля адвокат военнослужащего Артур Мозес представил заключительную позицию защиты в федеральном суде, что произошло более чем через 100 дней после начала судебного разбирательства против журналистов и изданий. В частности, Робертс-Смит подал в суд за клевету на газеты The Age, The Sydney Morning Herald и The Canberra Times в связи с их публикациями от 2018 года, в которых утверждается, что он совершил военные преступления в Афганистане, включая убийства, а также акты издевательств и домашнего насилия.
Он требует возмещения убытков в связи с утверждениями о шести убийствах, которые он якобы совершил сам либо якобы имел к ним отношение в Афганистане в период с 2006 по 2012 год.
Окончательные прения сторон будут идти еще восемь дней, после чего судья вынесет решение по делу.