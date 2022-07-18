Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге с начала 2022 года только один человек заболел опасным инфекционным заболеванием — ботулизмом, сообщили 18 июля в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Соленья

Ботулизм — тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему после употребления в пищу некачественной консервированной продукции. Заметим, что при несвоевременном обращении за помощью отравление заканчивается летальным исходом.

В 2021 году в России от ботулизма пострадало 148 человек, из них 22 случая окончились летальным исходом (14,9%). За первый квартал 2022 года от ботулизма пострадало 20 человек, из них один случай с летальным исходом (5%).

«В Санкт-Петербурге за 2021 год случаев заболеванием ботулизмом не зарегистрировано. За первый квартал 2022 от ботулизма пострадал один человек (домашняя консервация)», — уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому инфекцией часто заражаются после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, где в толщу продукта не проникает воздух, и создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется, иногда, но совсем не обязательно, может отмечаться вздутие консервных банок.

В управлении предостерегли петербуржцев от покупки на рынке и у случайных лиц продуктов домашнего консервирования в герметически закрытых банках, а также продуктов домашнего копчения. Помимо этого, горожанам не рекомендовали в домашних условиях готовить консервы в герметически закрытых банках из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа.

«Эти продукты трудно отмыть от мелких частичек почвы и спор возбудителей ботулизма», — пояснили в ведомстве.

Помимо этого, чтобы не заболеть ботулизмом, запрещено консервировать продукты с признаками порчи и гнили. А также нарушать общепринятую технологию приготовления: уменьшать количество соли, уксуса, сокращать время тепловой обработки.