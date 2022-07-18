Салехард, 18 июля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Старшеклассники и студенты колледжей Ямала отправятся в посёлок-призрак Полярный в рамках проекта «Юный геолог». Проект реализуют в округе в Год экологии, сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

«Также в составе геолого-экологической экспедиции подростки посетят нефритовую долину, послушают лекции легендарных геологов, которые трудились в поселке, пообщаются с учеными, представителями компаний ТЭК. Лекцию для юных северян проведет и космонавт-испытатель Сергей Ревин», — сказано в сообщении.

Проект «Юный геолог» пройдёт в две смены. Первая группа отправится в Полярный в период с 27 июля по 2 августа, вторая посетит посёлок-призрак с 3 по 9 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, победители всероссийского конкурса «Большая перемена» отправились в Арктику 19 июля. Её участниками стали 70 старшеклассников из разных регионов России, которые победили во втором сезоне всероссийского конкурса «Большая перемена».

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