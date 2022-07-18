Калуга, 18 июля 2022, 11:03 — REGNUM Причиной массового распространения высокопатогенного гриппа на территории Калужской области стало покупка с 3 по 9 июля на местных ярмарках и рынках сельскохозяйственной птицы, завезенной из неблагополучных регионов России. Об этом 18 июля заявил на заседании регионального правительства министр сельского хозяйства области Леонид Громов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Птичий грипп
Птичий грипп

В семи очагах вспышки гриппа домашняя птица ликвидирована. Остался очаг в деревне Козлово, где вопрос об уничтожении птицы решится в ближайшее время. В карантинную зону по птичьему гриппу попали «ПРОДО птицефабрика Калужская» с филиалом в Малоярославецком районе и производственная площадка «Птицефабрика в Белоусово».

Как сообщало ИА REGNUM, восемь очагов высокопатогенного гриппа птиц выявлено на территории Калужской области. Заболевание зафиксировано в Бабынинском, Малоярославецком, Жуковском, Сухиничском, Дзержинском, Жуковском, Боровском районах и в калужской пригородной деревне Козлово.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области выявлено восемь очагов гриппа птиц